Volkswagen ID LIFE duurzaam stadsautootje voor de toekomst

Volkswagen wil zo snel mogelijke duurzame mobiliteit voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar maken. Omdat te bereiken wil het merk in 2025 een nieuw lid van de ID. Family op de markt brengen in het segment van de compacte auto's, de ID. LIFE. De prijs zou ergens vanaf de 20.000 euro moeten komen te liggen.

Moderne eenvoud

Volkswagen noemt het ontwerp van de ID. LIFE is modern, eenvoudig en premium. Of dat laatste straks overeenkomt met de werkelijkheid gaan we pas in 2025 zien. De ambities zijn in ieder geval hoog. Veel is gerelateerd aan de keuze en gebruik van materialen. Het afneembare dak van de ID. LIFE moet gaan zorgen voor heerlijk openlucht gevoel.

Houtsnippers, versnipperde T-shirts en rijstschillen

Het duurzame karakter van de ID. LIFE zit vooral in de materiaalkeuze. In de blanke lak voor de carrosserie gebruikt Volkswagen houtsnippers als natuurlijke kleurstof en de lakverharder is gebaseerd op biomassa. Het dak en de voorklep zijn vervaardigd uit een bijzonder materiaal en bestaan voor 100 procent uit gerecyclede PET-flessen. Het interieur combineert FSC (Forest Stewardship Council)-gecertificeerd hout voor het dashboard en de omlijsting van de achterbank met ArtVelours Eco voor de zittingen en portierbekleding. ArtVelours Eco is gemaakt van 71 procent gerecyclede PET-flessen en versnipperde T-shirts. Daarnaast dienen bio-olie, natuurrubber en rijstschillen als basismateriaal voor de banden van de ID. LIFE.