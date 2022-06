Toyota roept de elektrische bZ4X SUV terug

De onthulling van de bZ4X was groot nieuws voor Toyota. Het was de eerste volledig elektrisch aangedreven bolide, een SUV, voor de Japanse fabrikant. Diezelfde EV is nu wederom volop in het nieuws. Dit keer iets minder positief. Toyota heeft namelijk moeten besluiten om alle reeds geleverde exemplaren van de bZ4X terug te roepen. Dat zijn er wereldwijd zo’n 2700, waarvan er 2200 voor de Europese markt bedoeld zijn.

Niet meer mee rijden!

De reden voor de terugroepactie is het feit dat de wielmoeren los kunnen raken waardoor, ook tijdens het rijden, de kans bestaat dat een wiel zich ‘losrukt’ van de auto. Het moge duidelijk zijn dat dit tot ongelukken en levensgevaarlijke situaties kan leiden.

Toyota gaat nu alle exemplaren van de bZ4X die de afgelopen twee maanden, sinds de levering begon, terugroepen om het probleem op te lossen. Eigenaren worden opgeroepen om tot het moment dat de auto gefixed is, er niet meer mee te rijden. Gelukkig zijn dat er nog niet heel veel, aangezien het leeuwendeel van de 2700 EV’s nog niet aan klanten uitgeleverd zijn.