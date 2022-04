Tesla's niet meer standaard geleverd met Mobile Connector

Tesla’s rollen door het chiptekort al van de band met iets minder opties, maar straks worden ze ook niet meer standaard geleverd met een Mobile Connector. Dit is een oplaadconnector waarmee je je auto thuis kunt opladen. Net als dat een iPhone niet meer met een oplaadblok komt, geldt dat nu dus ook in zekere zin voor een Tesla .

Thuisoplader

De achterliggende gedachte is bij een auto echter niet dat het doosje waar hij in komt dan kleiner is, maar het scheelt uiteraard wel productiekosten, transportkosten et cetera. Toch is dat niet de voornaamste reden om die Mobile Connector uit het standaardpakket te schrappen. Volgens Elon Musk is er niet genoeg animo. “De statistieken toonden aan dat gebruikers ze weinig inzetten, dus leek verkwistend. Maar er is ook klein, goed nieuws: er worden meer plug-adapters toegevoegd aan de Mobile Connector-kit.”

Die Mobile Connector-kit wordt bovendien goedkoper, zo stelt Musk. “Naar aanleiding van feedback die we hebben ontvangen, verlagen we de prijs van de Mobile Connector naar 200 dollar (omgerekend 185 euro) en maken het makkelijker deze bij de auto te bestellen.” Eerst was het 275 dollar (omgerekend 254 euro).