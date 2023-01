Tesla krijgt Zuid-Koreaanse boete wegens misleidende informatie

De Zuid-Koreaanse antitrust waakhond (Fair Trace Commission) heeft een boete van ruim 2 miljoen euro (2,9 miljard Won) opgelegd aan Tesla. De EV-fabrikant heeft volgens de autoriteit (potentiële) klanten bewust verkeerd geïnformeerd over het bereik en de laadsnelheid van de Tesla Model 3 Long Range (LR) in koude omstandigheden.

Tesla geeft onjuiste informatie over bereik bij vorst

Volgens Tesla zou de Model 2 LR met een volle accu een bereik hebben van meer zo’n 446 kilometer. Die informatie staat zo sinds 2019 op de Koreaanse website van de EV-fabrikant. Dat bereik kan echter alleen gehaald worden bij een buitentemperatuur van 20 tot 30 graden celcius. Uit tests, uitgevoerd bij ongeveer -7 graden celcius, blijkt echter dat het bereik bij koude temperaturen (onder het viespunt) minder dan de helft is, amper 220 kilometer.

Opvallend is verder, zo stelt de FTC, dat Tesla in Zuid-Korea andere, misleidende, formuleringen gebruikt voor het bereik. Zo wordt in de VS gesproken over een bereik ‘tot’ honderden kilometers. In Zuid-Korea spreekt Tesla over ‘meer dan’ honderden kilometers.