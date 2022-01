Tesla komt op stoom

Tesla heeft gisteravond de resultaten over 2021 gepresenteerd. Terwijl vrijwel de hele automotive branche nog altijd kampt met chiptekorten en de coronacrisis, heeft de Amerikaanse fabrikant van EV’s verreweg haar beste jaar achter de rug. Daarmee heeft Tesla voor het tweede jaar op rij, en in totaal, zwarte cijfers gerapporteerd.

Meer Tesla’s, meer omzet, meer winst

Het vierde kwartaal van 2021 droeg daaraan het meeste bij. Alleen al in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar boekte Tesla een nettowinst van 2,3 miljard dollar, ruim drie keer zo veel dan een jaar eerder. In dat kwartaal rolden in totaal 305.840 Tesla’s van de band, 70 procent meer dan het jaar daarvoor.

Over heel 2021 kwam de omzet van de autofabrikant uit op 17,7 miljard dollar. Goed voor een nettowinst van 5,5 miljard dollar. Die cijfers waren onder andere te danken aan een forste stijging van het aantal geproduceerde auto’s. Dat aantal steeg in 2021 met bijna 90 procent tot 936.172 exemplaren. Een jaar geleden beloofde Musk dat zijn Tesla in 2021 van plan was om 1 miljoen auto’s te produceren. Die doelstelling werd dus maar net gemist.

Toch betitelde Musk 2021 als het jaar van de echte doorbraak van Tesla en EV’s. Daarbij ging hij ook niet voorbij aan de supply chain problemen waar ook Tesla mee te kampen heeft.