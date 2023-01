Suzuki steekt komende jaren 32 miljard euro in EV’s

Eerder deze maand maakte Suzuki nog bekend dat de eerste volledig elektrisch aangedreven bolide, de EVX, van het merk in 2025 zal verschijnen. Daarmee is de Japanse autofabrikant een van de ‘achterblijvers’ op dit gebied. Vandaag werd echter bekend dat Suzuki tussen nu en 2030 aan een forse inhaalslag gaat werken. Daarvoor trekt het de komende jaren 4,5 biljoen Yen uit. Met de huidige koers is dat bijna 32 miljard euro.

Investeren in EV’s, zelfrijdende systemen en accu’

Suzuki zal het budget van deze investeringen gaan verdelen over verschillende EV-ontwikkelingen. Twee biljoen Yen (ruim 14 miljard euro) wordt uitgetrokken voor de elektrificatie van haar portfolio – de ontwikkeling van nieuwe EV’s dus – en de ontwikkeling van zelfrijdende systemen.

Met de rest, bijna 18 miljard euro, worden bouwt Suzuki een fabriek voor de ontwikkeling en productie van EV-accu’s en gaat de fabrikant investeren in initiatieven en faciliteiten voor hernieuwbare energie.

Deze forse investeringen in EV's betekenen overigens niet dat Suzuki de komende jaren de ontwikkeling van modellen met en hybride aandrijving en brandstofmotor gaat stopzetten. Daarvoor vindt de fabrikant het nog veel te vroeg, met name vanwege de nu nog veel te beperkt beschikbare laadinfrastructuur en zorgen over de grondstoffen voor de productie van EV-accu's.