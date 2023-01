Europees debuut eerste Suzuki EV in 2025

Het is voor autofabrikanten inmiddels schier ondenkbaar dat ze geen elektrisch aangedreven model in hun portfolio opnemen. Toch zijn er nog wel merken waar het elektrische licht pas later aangegaan is. Suzuki is daar een van. De Japanse autofabrikant heeft deze week pas de komst van haar eerste volledig elektrisch aangedreven model aangekondigd. Dat deed het merk op de India Auto Expo. Het betreft nog wel een concept EV die pas vanaf 2025 op de Europese wegen te zien zal zijn.

Elektrische cross-over 4x4 SUV

De eerste elektrische Suzuki wordt een cross-over in het mid-sized 4x4 SUV segment, aldus de fabrikant. Het nu gepresenteerde concept heeft de naam eVX meegekregen. Door het specifieke design van de wielkasten en de hoge schouderlijn is de eVX in ieder geval duidelijk herkenbaar als een ‘Suzuki’.

Verder heeft de fabrikant nog niet al te veel prijsgegeven van wat dus de eerste volledig elektrische Suzuki moet worden. Hij wordt 4,3 meter lang, 1,8 meter breed en 1,6 meer hoog. De eVX krijgt een 60kWh accu met een WLTP-bereik van 400 kilometer. Alle andere informatie, inclusief de prijs, houdt Suzuki nog even voor zich.