Skoda laat eerste schetsen van de nieuwe Superb zien

Over een week, op 2 november, wordt de inmiddels vierde generatie van de Skoda Superb aan de wereld getoond. Dat gebeurt tijdens een online event dat live gestreamd wordt. De nieuwe Superb wordt de eerste Skoda die ontworpen is met de nieuwe zogenoemde Modern Solid designtaal van Skoda, die vorig jaar werd gepresenteerd als onderdeel van een nieuwe merkstrategie. Daarmee borduurt de van oorsprong Tsjechische autofabrikant, al jaren onderdeel van het VAG-concern, voort op de strategie dat de Superb het boegbeeld van de designtaal van de Skoda familie is.

Eerste schetsen van de nieuwe Superb

Om dat alvast te onderstrepen heeft Skoda deze week alvast de eerste design tekeningen van de nieuwe Superb online gezet. En die zien er bepaald niet verkeerd uit, als je het mij vraagt. Wat meteen opvalt is dat de ‘Passat’ evenknie van Skoda, in tegenstelling tot zijn Volkswagen broer, naast een stationwagon uitvoering nog steeds ook te koop zal zijn in een liftback uitvoering. De nieuwe Passat is in die uitvoering niet meer te krijgen.