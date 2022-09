Nieuwe merkstrategie voor Skoda

Het is niet de eerste keer dat Skoda haar merkstrategie aanpast. In de jaren 70 en 80 waren Skoda’s vooral ultra goedkope en foeilelijke (ja, dat is subjectief) spartaanse oostblok auto’s zonder (al te veel) comfort. Het enige voordeel was dat je voor net geen 7000 gulden (de Skoda 105L) een nieuwe auto kon rijden. Ik werkte destijds bij een tankstation en garage die ook Skoda dealer was. Neem maar van mij aan dat de Skoda’s van toen geen pretje waren om in te rijden. Je wilde er zogezegd nog niet dood in gevonden worden. Ik durf het nu, bijna 40 jaar later, wel te bekennen, maar ik heb in die tijd enkele, met name jongere, potentiele Skoda klanten die op zoek waren naar een betaalbare auto het idee van een Skoda uit hun hoofd gepraat. Het moderne Skoda wordt nog moderner Enfin, inmiddels is Skoda alweer heel wat jaren onderdeel van VAG en hebben de auto’s van het merk niets meer gemeen met de modellen van 40+ jaar geleden. Het automerk vond het wel weer eens hoog tijd om de merkstrategie aan te passen. Bij de nieuwe merkstrategie ligt de focus op een nieuwe designtaal, een nieuw logo (foto hieronder) en de meest ingrijpende corporate identity (CI) update in dertig jaar, aldus Skoda. Daarnaast zet het Tsjechische merk de elektrificatiestrategie in een hogere versnelling: tussen nu en 2026 worden drie nieuwe EV’s geïntroduceerd.

Het VISION 7S studiemodel is de voorbode van een nieuw topmodel van Skoda. Dat wordt een SUV EV met een 89 kWh accu en een bereik (WLTP) van meer dan 600 kilometer. Hij staat op het elektrische platform (MEB) van Volkswagen. De nieuwe elektrische SUV kijgt een maximum laadvermogen van 200 kW.

In de transitiefase richting volledig elektrische mobiliteit in 2030 worden ook nieuwe, meer efficiënte, verbrandingsmotoren geintroduceerd. Verder verschijnen in de tweede helft van volgend jaar nieuwe modellen van de Kodiaq en Superb. In 2024 volgt dan ook nog een nieuw model van de Octavia.

Modernisering broodnodig voor Skoda

Kijkend naar de Nederlandse verkoopcijfers lijkt een nieuwe, modernere, merkstrategie ook wel nodig. Hoewel de autoverkopen over de hele breedte, met uitzondering van de Koreaanse merken Hyundai en Kia, teruglopen, is het verval bij Skoda wel erg groot. Over de eerste acht maanden van dit jaar werden bijna 4.000 Skoda’s minder verkocht dan en jaar geleden. Een daling van bijna 28 procent. Ter vergelijk, alle automerken tezamen verkochten in deze periode ruim 4 procent minder bolides. In 2030 moet meer dan 70 procent van alle in Europa verkochte Skoda’s elektrisch aangedreven zijn. Om dit doel te realiseren wordt de komende vijf jaar 5,6 miljard euro extra in elektrische mobiliteit geïnvesteerd en 700 miljoen in digitalisatie.