RDW: Kentekengeschiedenis opvragen is vanaf nu gratis

Je kon de kentekenhistorie wel gratis opvragen, maar daarvoor moest je wel door aardig wat hoepels om de gewenste informatie te verkrijgen. Je moest namelijk een brief sturen met een kopie van je identiteitsbewijs en dat is natuurlijk vragen om problemen. Reden voor de Consumentenbond om op de bres te springen voor consumenten, want door online je informatie te kunnen opvragen heb je geen kans dat je brief kwijtraakt in de post en iemand er met de kopie van je paspoort, rijbewijs of ID-kaart vandoor gaat.

De Consumentenbond laat weten dat het nu aanzienlijk eenvoudiger is geworden om de voertuiggeschiedenis van je auto op te vragen. Je kunt het tot 9 jaar terug opvragen. Eerst kostte dat 4,65 euro, maar nu is dat gratis. Je hoeft hiervoor alleen naar de website van het RDW te gaan. Je ziet hierbij welke kentekens er op dit moment op je naam staan (al was dat eerder ook al gratis), maar je ziet nu dus ook welke kentekens er vroeger op zijn of haar naam stonden.

Autoriteit Persoonsgegevens bepaalt

Natuurlijk ben je nu niet per se van diefstalproblemen af, want online vindt er ook nog steeds veel diefstal plaats. Echter is dat op een heel andere manier tegen te werken en die manier is over het algemeen gesproken iets beter traceerbaar dan een brief die ergens kwijtraakt in de post. Bovendien is het ook fijn: met één klik online gratis persoonsgegevens opzoeken. RDW had liever gezien dat het extra gegevens zou doorgeven voor het geld, maar de Autoriteit Persoonsgegevens was het daar niet mee eens. Geen wonder dus dat de RDW vandaag niet hoog van de social media-toren blaast over deze aanpassing.

Wil je nu meteen de kentekengegevens van de auto van je baas opvragen, of van die vriend van je die zweert dat hij een tweedehands kocht in plaats van een vierdehands? Dan vis je achter het net. Je kunt alleen een inzageverzoek doen met je eigen DigiD, waardoor je alleen kunt bekijken wat er ook daadwerkelijk op jouw naam staat. Je krijgt overigens niet meteen te zien hoe het zit: je krijgt binnen een paar weken een brief terug met daarin de gegevens: een aangetekende brief welteverstaan.