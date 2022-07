Proximus gaat 15.000 extra laadpalen voor EV’s realiseren

De Belgische mobiele provider Proximus heeft een bestemming gevonden voor de ruimte die vrijkomt door de verglazing van haar zogenoemde straatkasten. Voor glasvezel is simpelweg minder apparatuur nodig dat voor het ‘oude’ kopernetwerk. Daardoor blijft een deel van de ruimte van de straatkasten dus onbenut. De telecomprovider gaat – en is daar bij wijze van proef al mee gestart – die ruimte invullen met laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen. Tussen nu en 2028 wil Proximus in België in totaal minimaal 15.000 nieuwe EV-laadpunten realiseren.

Straatkasten worden laadpunten

Zo’n 8000 daarvan zullen worden aangesloten op 4000 straatkasten van de provider. Dat zijn de straatkasten die, zo heeft Proximus onderzocht, in aanmerking komen voor ‘uitbreiding’ met laadpunten. De overige laadpunten moeten gerealiseerd worden in (semi) publieke ruimtes zoals parkeergarages, bij ziekenhuizen, sportclubs en culturele centra.

Het idee om de vrijkomende ruimte in straatkasten te vullen met voorzieningen voor elektrische laadpunten is inmiddels al met succes getest in Mechelen. Daar werd de eerste ‘straatkast laadpaal’ eind vorig jaar in gebruik genomen. In de maanden die volgden kwamen er nog zes laadpalen bij. Elke locatie telt twee oplaadpunten voor EV’s. Binnenkort start de landelijke uitrol van de nieuwe laadpalen. Om te beginnen in Oudenaarde (5 laadpalen). Dit jaar wil Proximus in totaal 25 van deze ‘straatkast laadpalen’ opleveren.