Primeur: je auto waarschuwt je straks voor hulpdiensten en gevaar

Je kunt natuurlijk op basis van kijken en luisteren al horen dat er een ambulance of andere hulpdienst aankomt op de weg, maar in een wereld van noise cancellation kunnen we wel een extra hulpmiddel gebruiken om ons te alarmeren. Nederland is de eerste in Europa dat Safety Priority Services krijgt. Dit is een proef die het ministerie van Infrastructuur met zes fabrikanten gaat uitvoeren om je auto je te laten waarschuwen voor gevaarlijke situaties en aankomende hulpdiensten.

Toch is dit systeem niet volledig nieuw. Er bestaan al jaren manieren om te weten te komen dat er gevaar aankomt. Denk bijvoorbeeld aan het Target Blu Eye-systeem dat je in je auto kunt laten bouwen om te worden gealarmeerd. Hoe dan ook zijn het belangrijke ontwikkelingen, want per 2025 is er Europese wetgeving die ingaat met betrekking tot verkeersveiligheid.

Ongelukken met voorrangsvoertuigen

In Nederland schijnen er jaarlijks tientallen ongelukken te gebeuren met voorrangsvoertuigen, wat uiteraard niet alleen een probleem is voor de betrokkenen bij het ongeluk, maar ook de mensen die op de hulpdiensten wachten. Waarschijnlijk is dat omdat het door weerkaatsend geluid moeilijk is in te schatten waar het voertuig vandaan komt, of omdat mensen bijvoorbeeld harde muziek hebben aanstaan. Nederland is dan ook een geschikt land voor zo’n proef: we hebben voor zo’n klein land erg veel kilometers aan wegen en door onze dichtbevolktheid zijn de wegen ook nog eens heel druk. Een goede stresstest dus voor dit systeem.

Natuurlijk moet je sowieso zelf goed opletten in de auto, maar een waarschuwingssysteem kan net even extra nadruk geven op niet alleen opletten, maar ook anticiperen op een onverwachte situatie. Het is zeker wanneer er hulpdiensten betrokken zijn extra belangrijk dat zij een goede doorgang hebben en niet zelf nog in een ongeluk betrokken raken. Hierdoor is Safety Priority Services een systeem waarnaar we erg benieuwd zijn. Tegelijkertijd moet je je immers niet doodschrikken wanneer er allerlei toeters en bellen afgaan in de auto.