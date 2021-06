Zonnepanelen verstoren het C2000-netwerk van de hulpdiensten

Het communicatienetwerk voor de hulpdiensten, C2000, heeft last van verstoringen die veroorzaakt worden door slechte zonnepanelen. Het betreft dan met name bepaalde componenten die in de zonnepanelen gebruikt worden. “Bij zonnepaneelinstallaties zit het stoorpotentieel in de gebruikte componenten en/of de installatiewijze. Aan de installatie kan wat gedaan worden, maar de gebruikte apparatuur voldoet helaas regelmatig niet aan de wettelijke eisen (EMC-richtlijn)”, aldus het Agentschap Telecom (AT) in haar jaarrapport (pdf).

Bruikbaarheid C2000 op het spel

Wat ook een rol speelt is het feit dat zonnepanelen doorgaans op hoogte (daken) geplaatst worden en de installaties voortdurend signalen uitzenden die conflicteren met de frequenties die gebruikt worden voor het C200-netwerk. Dat meldt De verstoringen zijn dermate ernstig dat de bruikbaarheid van het C2000-netwerk op het spel staat, aldus het AT.

Vorig jaar heeft het AT onderzoek gedaan naar de verstorende componenten in (ondeugdelijke) zonnepaneelinstallaties. Naar aanleiding daarvan is het Agentschap tegen een van de fabrikanten een zaak gestart. De betreffende fabrikant werd vervolgens opgedragen de verstorende apparatuur te vervangen door deugdelijke apparatuur. Wanneer de fabrikant dat niet doet, dan worden boetes opgelegd.