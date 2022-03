Porsche wil eigen laadnetwerk en 80% EV’s in 2030

Porsche is natuurlijk een van de ‘petrolhead’ sportautomerken bij uitstek. De iconische 911, inmiddels al in zijn 58e levensjaar, is daar het meest uitgesproken voorbeeld van. Toch moeten de ‘supercar’ merken uiteindelijk ook iets met de elektrificatie van de autowereld. Porsche levert al enkele jaren de volledig elektrische Taycan en enkele hybride modellen.

Deze week heeft de automaker haar EV-ambities voor de komende jaren verder uitgebreid en wereldkundig gemaakt. Intussen ging het Porsche, in tegenstelling tot veel andere automerken, in 2021 behoorlijk voor de wind. Er werden zo’n 11 procent meer Porsches verkocht dan het jaar daarvoor. Daardoor kwam de teller uit boven de 300.000 exemplaren (301.915 om precies te zijn)



Vier op de vijf Porsches elektrisch in 2030

Porsche gaat tussen nu en 2030 serieus werk maken van de elektrificatie van haar wagenpark. Over acht jaar moeten vier van elke vijf verkochte Porsches volledig elektrisch aangedreven zijn. Tijdens een presentatie maakte het merk bekend dat haar EV-portfolio de komende periode aangevuld gaat worden met volledig elektrische uitvoeringen van de Macan en de 718.

Speciaal voor de productie van EV-accu’s startte Porsche de Cellforce Group. Die gaan in de buurt van Stuttgart een accufabriek voor EV’s bouwen. Daar worden hoogwaardige batterijcellen ontwikkeld en geproduceerd. De verwachting is dat die in 2024 in serie kunnen worden geproduceerd.