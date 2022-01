Zo snel laadt de snelst ladende auto ter wereld

Van Los Angeles naar New York

Het is best vreemd hoe dat wordt berekend, want er wordt niet alleen gekeken naar hoe snel hij laadt, maar ook hoe ver hij komt. De auto moet namelijk zo snel mogelijk van Los Angeles naar New York City rijden. Eerder was het de Kia EV6 die het allersnelste was met een tijd van 7 uur, 10 minuten en 1 seconden laadtijd voor 2.834 mijl (4.560 kilometer) , maar inmiddels is dat record verbroken door de Porsche.

Eigenlijk is verbroken niet het juiste woord, want het is zodanig verbeterd, dat Porsche het wereldrecord compleet aan stukken heeft gescheurd. Het wist namelijk in een razend snel laadtempo van 2 uur, 26 minuten en 48 seconden de reis van de westkust naar de oostkust te maken.