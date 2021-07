Porsche: leveranciers moeten groen zijn, anders geen samenwerking

Porsche wil dat de toekomstige auto’s van het Duitse merk geheel gemaakt met groene energie van de band rollen. Denk aan energie door windmolens en zonnepanelen, versus energie uit kolencentrales. Het is de bedoeling om geen fossiele brandstoffen meer te verbruiken in het ontwikkelen van Porsche-auto’s (die overigens bijna allemaal zelf op dit moment nog wel fossiele brandstoffen nodig hebben om te rijden).

Klimaatneutraal

Het zegt dat niet zomaar, het heeft dat nodig om zelf ook goed beslagen ten ijs te komen. Het wil in 2030 volledig klimaatneutraal produceren. Niet dat de leveranciers daar het leeuwendeel van uitmaken, want dat is volgens het automerk zo’n twintig procent. Echter betekent het ontwikkelen van elektrische auto in het geval van Porsche dat leveranciers wel een groter percentage hebben. Het zou kunnen groeien tot 40 procent.

Op dit moment zijn de Porsche Tacyan, 911 en 718 klimaatneutraal. Daar worden later dit jaar ook de Macan en Panamera aan toegevoegd. Kortom, Porsche heeft zelf al veel werk voor geleverd om te zorgen dat het zijn zaakjes op orde heeft, reden genoeg om zich nu naar leveranciers te richten. Niet dat Porsche al helemaal klaar is, het moet nog een fiks bedrag investeren om groene energie te gebruiken. Zo’n 1 miljard dollar is ervoor begroot.

Formule 1

Het lijkt een beetje tegenstrijdig, maar ondertussen is Porsche ook bezig zich te bemoeien met de Formule 1. Het zou vorig weekend gesprekken hebben gevoerd om ook de Formule 1 in te stappen. Overigens schijnt het hierbij wel op zoek te zijn naar zo groen mogelijke opties.

Beeldbron: 13106192