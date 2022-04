Ook TomTom voelt de automotive crisis

Over het eerste kwartaal van dit jaar zag TomTom haar verlies, vergeleken met een jaar geleden, bijna verdubbelen, naar ruim 21 miljoen euro. De omzet kwam 2 procent lager uit op 128,4 miljoen euro. De grootste dalers waren de consumentenproducten, waar 12 procent minder omzet geboekt werd, en de automotive tak. Door de productieproblemen waar diverse autofabrikanten mee te maken hebben, kan TomTom ook minder navigatiesystemen verkopen. Daardoor daalde de omzet in die tak met 8 procent naar 68 miljoen euro.

TomTom was niet alleen vele jaren, en nog steeds wel, de ‘household name’ voor autonavigatie. Ongeacht welk merk navigatie je had, je noemde het waarschijnlijk ‘mijn TomTom’. Zoals mineraalwater te boek staat als ‘Spa Rood’. Met de komst van de smartphone en navigatie-apps verdween de TomTom langzaam maar zeker van de voorruiten van auto’s.

Omzetdaling in 2022, herstel in 2023

TomTom verwacht niet dat de situatie op de automotive markt in de loop van dit jaar al snel zal verbeteren. Voor heel 2022 verwacht het navigatiebedrijf dan ook een omzetverlies van 5 tot 10 procent in vergelijking met het vorige jaar. Voor 2023 verwacht TomTom dat de markt wél weer aan zal trekken, met een omzetstijging van 10 tot 20 procent. Maar, dat is en blijft natuurlijk ‘glazen bol werk’