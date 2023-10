Nissan hyper: introduceert bijzonder busje

Nissan heeft een nieuwe concept-car geïntroduceerd, namelijk de Hyper Tourer. Het gaat om een busje waarin je bijna zit alsof je in een limousine hebt plaatsgenomen. Heel luxe, heel ruim, maar het is ook van de buitenkant een bijzonder busje om te zien.

Hyper Tourer

Hyper is nogal een hype deze week. Nadat eerst telefoonmerk Xiaomi al aangaf dat het nieuwe besturingssysteem dat het in gebruikneemt HyperOS gaat heten, komt Nissan met zijn bijzondere busje. Het is een MPV die gemaakt is voor de toekomst. Logisch: het is een concept, maar het is wel wederom een bolide waar we meer van willen zien. Het is een futuristisch busje waarin je in ruime stoelen kunt plaatsnemen en die overduidelijk heel geschikt is voor wat luxer vervoer.

Het is een opvallende bolide, van binnen en van buiten. De bronzen kleur, de ietwat Tesla Cybertruck-achtig aandoendende lijnen: het is een blokkerig en toch ook wel weer een gestroomlijnd design. Vooral de onderkant voorzijde en de achterkant laten duidelijke blokken zien, terwijl de bovenkant juist enorm slank en smooth is. Opvallend zijn ook de blokjes die Nissan heeft uitgekozen voor de voorzijde en de wielen: erg tof en bijna jammer dat het aan de achterzijde niet terugkomt.