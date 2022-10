​Een eigen auto duur? Huur af en toe een auto

Hetzelfde geldt voor een auto huren. Misschien ga je ergens naartoe met de trein en huur je ter plekke een bolide voor de laatste kilometers en andere dingen die je daar gaat doen. Het voordeel is daarbij dat je dan files kunt omzeilen, bijvoorbeeld nog wat werk kunt verrichten in de trein en dan vervolgens alsnog met het gemak van de auto precies op de bestemming kunt raken die je voor ogen hebt.

Een auto kan erg handig zijn, bijvoorbeeld als je meerdere mensen wil vervoeren of spullen voor een feestje. Heb je flink meubels ingeslagen bij een bekende Scandinavische meubelboer, dan kun je misschien wel een bus gebruiken. Als je besluit een busje te huren dan heb je dat in een handomdraai geregeld. Je houdt hierbij zelf de kosten heel goed in de hand: je weet wat de huur kost, hoeveel je er ongeveer mee gaat rijden en kunt dus een goede inschatting maken van de kosten.

Ga je altijd naar sporten met de fiets, werk je thuis en laat je je boodschappen thuisbezorgen? Als je verder niet heel veel met de auto doet, kun je je afvragen of het zinvol is om een auto aan te schaffen. Elke maand weer die verzekeringen, die wegenbelasting, om nog maar te zwijgen over de brandstofkosten. Waarom niet zonder auto leven en er -indien nodig- eentje huren?

Het voordeel is ook dat je een gehuurd auto niet per se op hetzelfde adres terug hoeft in te leveren. Veel verhuurbedrijven bieden de mogelijkheid om (tegen betaling) de auto te laten terugbrengen op een andere locatie. Handig als je bijvoorbeeld voor een verhuizing een busje wilt huren en niet echt de behoefte voelt om na al het gesjouw weer helemaal naar de andere kant van het land terug te rijden voor alleen het inleveren van het verhuisbusje.

Je hoeft niet per se te kiezen voor een deelauto waarbij je per minuut dat je huurt betaalt. Je kunt ook naar traditionele Avis autoverhuur gaan. Op die manier heb je aanzienlijk minder stress, zeker als er toch wat filevorming optreedt. Het is vooral een voordeel dat je van tevoren in kaart hebt wat je betaalt, in plaats van dat je daar achteraf mee wordt geconfronteerd.

Ook als je bijvoorbeeld voor werk een project hebt wat wel een maand in beslag neemt, dan kun je overwegen om een huurauto te kiezen. Die bolide is niet van jou, maar je plukt er dan wel een maand lang de vruchten van. Waarschijnlijk betaalt je werkgever, dus misschien kun je nog een kleine upgrade nemen ook. Maar misschien heb je wel een auto maar gaat deze stuk. Veel mensen denken dan niet aan vervangend vervoer in de vorm van een gehuurd exemplaar, terwijl dit een heleboel logistiek gedoe kan schelen. We noemden niet voor niets de huurauto ook in het artikel over de stakingen van NS.

Vrijheid

Ben je bang dat een huurauto niet zo duurzaam is? Zeker als je zelf geen auto hebt, dan zal je waarschijnlijk veel minder doen met de auto en dat is duurzamer. Bovendien heeft een verhuurbedrijf zoals Avis ook elektrische auto’s in zijn vloot. Handig, ook als je bijvoorbeeld wil onderzoeken of elektrisch rijden iets voor je is. Dat kun je natuurlijk ook testen door een proefrit te maken, maar met een huurauto heb je meer vrijheid en meer tijd om te ervaren of elektrisch rijden bij je past.

Huurauto’s worden volop geassocieerd met op vakantie zijn, maar het is helemaal geen gek idee om vaker te kiezen voor een huurauto in eigen land: aan de verscheidenheid aan mogelijkheden ligt het in ieder geval niet.