Nieuwe MINI Cooper S Electric verleidt tot meer

Niet dat het een ouderwetse vierwieler is: je kunt gebruikmaken van een 360 graden-camera, parkeerhulp en achteruitrijhulp, dus allerlei moderne gemakken die het nog fijner maken om met deze auto bijvoorbeeld een eeuwenoude binnenstad in te rijden. Je kunt zelfs een foto maken van jezelf in de auto of het geavanceerde heads-up display gebruiken waarbij er op een los glasplaatje navigatie kan worden geprojecteerd. Daarnaast kregen we van MINI de opdracht om te kijken hoeveel van de actieradius erafging wanneer we de airco aanzetten: dat was met 14 kilometer verschil echt niks. Op een mooie zomerdag kun je dus lekker afkoelen in de auto, zonder range anxiety.

We wilden natuurlijk onderweg ook wat mooie plaatjes schieten van Delft en ook genieten van het rijgevoel op de snelweg, waardoor we de zuinigheidsbeproeving niet met Engelse vlag en wimpel hebben doorstaan. De winnaars van de rally bleken te eindigen met 254 kilometer range: hebben ze onderweg stiekem geladen, of weet deze auto inderdaad veel energie op te wekken als je rijdt? Het is toch echt dat laatste. Zelfs met onze niet-superzuinige rijstijl wisten we van 240 kilometer actieradius zo’n 200 kilometer over te hebben na een rit van 30 kilometer. Zuiniger kan zeker, al moet je je afvragen of je dat wil met een auto die zo’n uitnodiging is tot karten. In ieder geval is het fijn om te weten dat het kan en dat je dus zeker niet altijd een laadpaal in de buurt moet hebben: je moet gewoon je rechtervoet in de gaten houden.