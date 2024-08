Max Verstappen start de online game competitie Player 0.0

Het onderzoek wijst ook uit dat veel Nederlanders het in sociale situaties, zoals op een feestje, nog altijd lastig vinden om een drankje af te slaan of het gevoel hebben zich te moeten verdedigen. Dit speelt met name onder twintigers en dertigers. Het goede nieuws is dat 88% aangeeft geen last te hebben van sociale druk om alcohol te drinken als ze nog moeten deelnemen aan het verkeer.

Max Verstappen scoort eerste punten

Op een groot scherm in de fanzone van het circuit van Zandvoort zette Max Verstappen de eerste score in de Player 0.0 game neer. Hij daagde daarna voormalig F1-coureur Giedo van der Garde, sim-racer Maxime Bijmans, Radio 538 DJ Jordi Warners uit om zijn tijd te verbeteren. Eerder op de middag sprak Max tijdens een talkshow, gepresenteerd door Hélène Hendriks, over zijn rol als ambassadeur van Heineken 0.0 en het belang van verantwoord alcoholgebruik in het verkeer.

Te spelen op mobiel

De nieuwe game is beschikbaar voor iedereen en kan op elk mobiel apparaat worden gespeeld. Snelheid speelt in dit spel geen rol; het gaat erom wie het veiligst rijdt. Want de échte winnaar, zowel op de weg als in het spel, is degene die niet heeft gedronken. De twintig bestuurders met de beste score winnen twee tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025 en maken kans op een meet & greet met Verstappen tijdens een internationaal Player 0.0 evenement in Madrid.