Maserati toont nieuwe supersportwagen op de Montery Car Week 2024

Maserati onthult op vrijdag 16 augustus, tijdens “The Quail, A Motorsports Gathering” in Californië een nieuwe supersportwagen. Het event vindt plaats tijdens de Monterey Car Week, dat wordt gehouden van 14 tot en met 18 augustus en waar liefhebbers van over de hele wereld samenkomen om van de meest exclusieve auto’s te genieten.

Supersportwagen

De krachtige, hypermoderne en aerodynamische supersportwagen is volledig in Italië ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door Maserati, en heeft de racespirit van de Maserati GT2. Tegelijkertijd is hij een evolutie van de MC20, de halo car van de Drietand, het eerste model dat is uitgerust met de revolutionaire V6 Nettuno-motor.

De MC20 staat voor het allernieuwste op het gebied van Maserati performance. Vanaf het begin van zijn ontwikkeling werd een race-versie voorzien die in twee varianten op de markt komt – een circuitversie en een tegenhanger voor op de openbare weg. De nieuwe supersportwagen is tot in detail te individualiseren met een breed scala aan opties en biedt de performance van een raceauto zonder comfort op te offeren.

De wereldpremière van de nieuwste Maserati, die op vrijdag 16 augustus om 9:12 uur PST plaatsvindt, wordt gepresenteerd door Giovanni Perosino, Chief Marketing and Communications Officer van het merk, samen met Klaus Busse, Maserati Head of Design. Tijdens de presentatie geven ook de MC20 Icona en MCXtrema acte de présence.