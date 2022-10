Maserati is niet te temmen, de eerste beelden van de GranCabrio

Wat marketing betreft doen ze het wel goed bij Maserati. Er is altijd wel nieuws en je moet 'Maserati volgers' wel regelmatig voeden met lekkers. Nu is dat bij Maserati niet zo heel moeilijk want het automerk staat hoog in de beleving als het gaat om sportieve bolides met net wat meer pk's.



Het is het merk wat bij iedere autoliefhebber de handen wel op elkaar krijgt. En dat lukt ze waarschijnlijk nu ook weer want er is nieuws. Mooi nieuws waarbij letterlijk het dak eraf kan en je ook een stopcontact nodig hebt.

Maserati GranCabrio

Nog maar kort na de onthulling van de GranTurismo rijden nu ook de eerste prototypes van de nieuwe Maserati GranCabrio door de straten van Modena. En net zoals de GranTurismo krijgt ook de GranCabrio een stekker. Het betekent dat hiermee beide bolides de eerste 100% elektrische modellen zijn van het merk.

Maserati is hard aan het innoveren en richt zich volledig op de toekomst. Het merk claimt dat zij met de nieuwe elektrische Folgore-modellen de maatstaf zijn in elk segment waarin het actief is. Of dat werkelijk zo is zal de markt echter zelf bepalen. Elk model in de line-up is tegen 2030 sowieso volledig elektrisch.