Maserati Folgore wordt de volgende 320 km/h EV

Van de reeds aangekondigde GranTurismo Folgore zijn intussen weer wat meer details bekend geworden. Zo zal deze EV voorzien worden van drie elektromotoren met een vermogen van 300 kW en een accupakket van 92,5 kWh waarvan effectief 83 kWh beschikbaar zal zijn. De bolide is gebouwd op een 800-volt-architectuur waardoor hij met een maximaal vermogen van 270 kW opgeladen kan worden. Dat is vergelijkbaar met de Lucid Air en Porsche Taycan.

Uiteindelijk zullen ook de Italiaanse supercar bouwers er volledig aan moeten geloven. Hoe je het ook wendt of keert, het tijdperk van de 6, 10 en 12 cilinder racemonsters loopt op zijn eind. Er loopt nog wel een verzoek van fabrikanten om ook ná 2035 nog bolides met verbrandingsmotoren te mogen blijven produceren, maar dat zal hooguit tot uitstel van executie leiden. Maserati is een van de Italiaanse supercar merken die inmiddels al twee EV’s gepresenteerd heeft. De GranTurismo Folgore, een elektrische variant van de nieuwe GranTurismo coupé en de Grecale, een elektrische crossover SUV. Het merk wil in 2025 van alle modellen een EV-variant lanceren en streeft ernaar om vanaf 2030 alleen nog maar EV’s te maken.

Uiterlijk EV en ICE nagenoeg identiek

Maserati zal maast de EV-versie van de GranTurismo ook twee traditionele benzineversies, met twin-turbo V6-motoren, op de markt zetten. Dat worden de Modena en zijn krachtigere tegenhanger de Trofeo. Uiterlijk zullen de EV en ICE modellen van de GranTurismo niet veel van elkaar verschillen. Uiteraard ontbreken bij de EV’s de uitlaten en is de benzineklep vervangen door een oplaadstopcontact, links achter. Bij alle uitvoeringen is het kenmerkende dashbord met de dito klokken vervangen door een display met digitale klokken, een infotainment center en heads-up display.

Over het bereik, de prijskaartjes en de exacte releasedatum van de GranTurismo Folgore laat Maserati de wereld nog even in het ongewisse. Die informatie wordt op een later moment bekendgemaakt.

Foto's: Maserati