Kijk je ogen uit bij de eerste beelden van de Bugatti Tourbillon

Bugatti is bekend van de Chiron, maar de hypercar is niet het meest milieuvriendelijke apparaat. Daar wilde Bugatti iets aan doen en daarom heeft het de Bugatti Tourbillon gecreëerd: een hybride kunstwerk van 1800 paardenkrachten met een V16-motor van 8,3 liter, 64 kleppen en 9.000 rpm. Daar bovenop komen nog drie elektrische motoren en een batterij van 800 volt (25 kilowattuur).

Bugatti Tourbillon

Hij glanst, hij is gestroomlijnd en hij is gebaseerd op mechanische horloges. De Bugatti Tourbillon is een prachtbolide. Een ultieme auto, noemt Bugatti het zelf. Hoewel het de opvolger van de Chiron wordt genoemd, onthult het Franse merk dat geen enkel onderdeel hetzelfde is: alles is gloednieuw.

De auto redt in 10 seconden de 300 kilometer per uur en als je daarna nog even plankgas geeft, dan stopt de kilometerteller bij 445 kilometer per uur. Een enorm snelle auto dus, die harder gaat dan menig Formule 1-auto. Geef je ogen goed de kost met de onderstaande video van Top Gear, waarin je meer ziet en leert over de hypercar.