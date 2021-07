​Bugatti wordt overgenomen: van Volkswagen naar Rimac

Deze superauto is voorzien van een quad-motor en 1.914 paardenkrachten. Hij gaat van 0 naar 100 in minder dan 2 seconden (wat daarbij helpt is dat deze auto elektrisch is) en hij haalt topsnelheden van 400 kilometer per uur. Hij zou zelfs sneller zijn dan de Bugatti Chiron. Bugatti en Rimac bundelen dus nu hun krachten, wat zou kunnen leiden tot nog snellere supercars. Rimac is voor 55 procent eigenaar van Bugatti. Volkswagen Porsche houdt de rest van het eigenaarschap in handen. Grappig detail: Porsche heeft ook aandelen in Rimac.

De Financial Times schrijft dat Bugatti Rimac wordt geleid door de oprichter van Rimac, Mate Rimac. Aan Mate kleeft een interessant verhaal, want hij startte Rimac in 2009 als een garage. Mate runde de garage, zonder enig personeel. Echter is Rimac uiteindelijk uitgegroeid tot topmerk als het gaat om elektrische supercars. Een voorbeeld van een Rimac is de Nevera, waarvan je hieronder een trailer ziet:

Het Kroatische Rimac neemt Bugatti over van Volkswagen. Het 112 jaar oude sportautomerk zal binnenkort dan ook ietwat veranderen qua naamgeving: Bugatti heet straks Bugatti Rimac, al is de verwachting dat mensen het waarschijnlijk Bugatti blijven noemen.

Volkwagen

Rimac zal waarschijnlijk interessante dingen gaan doen met Bugatti, want het heeft in het verleden al bewezen een sterke speler te zijn in de elektrische automarkt. Zo hebben onder andere merken als Hyundai, Porsche en Bugatti al eerder onderdelen afgenomen bij Rimac.

Het is groot nieuws in de autowereld, want Bugatti is al sinds 1998 van Volskwagen. Het betaalde destijds ongeveer 50 miljoen euro voor het merk, dat inmiddels wel tien keer zoveel waard zou zijn. Volkswagen kocht het van Rolls Royce en Lamborghini. Overigens is er nu geen geld over en weer gegaan, want het gaat puur om een overdracht van aandelen. Rimac en Bugatti blijven ook wel separaat bestaan met elk een eigen hoofdkwartier.

Rimac schrijft: “We hebben zoveel meegemaakt in zo'n korte tijd, maar deze nieuwe onderneming tilt de zaken naar een geheel nieuw niveau. Rimac en Bugatti passen perfect bij wat we allemaal op tafel brengen. Als jong, wendbaar en snel auto- en technologiebedrijf hebben we ons gevestigd als een pionier in de sector op het gebied van elektrische technologieën.”





Beeldbron: emkanicepic