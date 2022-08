Bugatti Mistral: de laatste W16 supercar

Je kunt er blij mee zijn of je kunt het verafschuwen, maar duidelijk is dat de conventionele verbrandingsmotor zijn langste tijd op deze aarde gehad heeft. Het tijdperk van de ronkende V8’s met 5,7 liter cilinderinhoud – en vaak toch maar en paar honderd pk’s – ligt, op wat oldtimers en Amerikaanse pickups na, wel achter ons. Ja, ook mijn Golf V5 met 2,3 liter vijfcilinder zal uiteindelijk het veld moeten ruimen. Dat geldt ook voor de W16 motoren van de ‘Duitse’ autobouwer, dit tot eind vorig jaar ook eigenaar was van Bugatti. Gelukkig heeft de nieuwe eigenaar van Bugatti wel voor een passend afscheid van de W16 motor gezorgd: de Bugatti Mistral.

Mistral nu al uitverkocht

Deze Duits-Italiaanse supercar werd onlangs onthuld tijdens de Monterrey Car Week. En ja, hij is uitgerust met een 16-cilinder motor in W vorm (dubbele V8 dus) met een cilinderinhoud van 8 liter. Die levert, mede dankzij vier turbochargers, zo’n 1600 pk! Daar mag je dan wel effe minimaal 5.1 miljoen voor neertellen. Ow, en mocht je dat op de plank hebben liggen voor een nieuwe bolide? Jammer dan, alle 99 exemplaren van de Bugatti Mistral die gemaakt zullen worden, zijn al verkocht.



Maar, niet getreurd, wellicht komt er, net als van de Chiron, een LEGO versie. Die maakt weliswaar niet hetzelfde geluiid, maar is daarom ook en stuk betaalbaarder ;)