Je kunt nu Flying Blue Miles sparen bij Uber

Flying Blue ken je van KLM. Niet te verwarren met Air Miles, wat een veel logischere naam is, maar goed, daar hebben we het niet meer over. Flying Blue Miles kun je spenderen en sparen bij KLM zelf, maar ook bij dochteronderneming Transavia en op meer plekken. Straks kan het ook bij Uber, want het ride-bedrijf gaat een samenwerking aan met Air France-KLM zodat mensen die graag een taxi nemen ook in die situaties kunnen sparen.

Flying Blue Miles bij Uber

Van die Flying Blue Miles kun je producten kopen in de KLM-shop, maar het is ook mogelijk om er vluchten mee te boeken. Nu moet daar wel de kanttekening bij geplaatst worden dat je de belastingen zelf moet betalen en een vlucht dan al gauw alsnog op 150 euro uitkomt, maar het scheelt toch weer, zeker omdat je die miles automatisch spaart. Je spaart ze door vluchten te maken met KLM of eraan gelieerde luchtvaartmaatschappijen, maar nu dus ook als je een Uber pakt.

In zowel Nederland als Frankrijk kun je nu Flying Blue Miles sparen en je ontvangt er eentje per gereden euro. Dat kan dus best aantikken. Zeker als je vaker een Uber neemt: gebruik je er meer dan vier in de maand, dan gaat je prijs per gespendeerde euro op Uber namelijk omhoog naar 2 euro. Nieuw is daarnaast dat Uber je de mogelijkheid geeft om alvast een ritje te serveren voor buiten de omgeving waar je je nu bevindt. Weet je bijvoorbeeld dat je op een festival bent dat om 11 uur is afgelopen en je dan echt niet in de pendelbus gaat maar gewoon een Uber wil pakken, dan kun je die van tevoren vastleggen, ook als je nog thuis bent en dus helemaal niet in de buurt van je ophaallocatie. Ook handig als je wel de pendelbus hebt gepakt, maar er in je lange treinrit achterkomt dat je je overstap niet gaat halen en dan vanaf dat station ook wel een Uber kunt gebruiken.

Meer mogelijkheden in Nederland

Meer mogelijkheden voor Uber in Nederland dus en dat is fijn: dat betekent dat het taxibedrijf nog steeds aan de weg timmert in ons land. Vaak als we lezen over nieuwe mogelijkheden in de Uber-app of met Uber-auto’s, dan is dit een toevoeging die alleen in de Verenigde Staten wordt gedaan, maar nu hebben we dus ook in Nederland een soort Uber-primeur, al is die dus tegelijkertijd ook van toepassing in Frankrijk. Handig voor iedereen die naar de Olympische Spelen gaat en van plan is om een Uber te gebruiken. Bon voygage!