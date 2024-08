Ford Mustang Mach-E tikt 916 kilometer aan op één batterijlading

Banden zijn essentieel

Banden van Bridgestone waren volgens de betrokkenen een essentieel onderdeel van de wereldrecordpoging, omdat ze uitstekende kilometrage en een lage rolweerstand bieden. “Dit record is een bewijs van het harde werk en de toewijding van iedereen die bij deze verrichting betrokken was,” aldus Beverley Wise, Regional Director Webfleet UK van Bridgestone Mobility Solutions. “Het is een belangrijke mijlpaal in de elektrificatie van het wegtransport en toont het potentieel van elektrische voertuigen aan wanneer ze worden ondersteund door innovatieve banden van Bridgestone en geavanceerde technologie voor wagenparkbeheer.”

“Het verbreken van dit record was een enerverende reis en een krachtige demonstratie van wat elektrische voertuigen kunnen bereiken”, vervolgt Booker. “Het is ongelooflijk om te zien hoever we zijn gekomen met EV-technologie en efficiëntie. We hopen dat dit meer mensen inspireert om elektrische voertuigen te overwegen voor dagelijks gebruik.”

Clarke voegt daaraan toe: “Het was een buitengewone ervaring om met de Ford Mustang Mach-E zo’n afstand af te leggen op één batterijlading. De efficiëntie van het voertuig en de ondersteuning van de technologie van Webfleet maakten dit mogelijk.”

Meerdere records

Clarke en Booker hebben allebei eerdere records op hun naam staan voor brandstofverbruik en energiezuinigheid van elektrische voertuigen. Ze hebben nu respectievelijk vijf en twee Guinness World Records-titels op hun naam staan.

De Engelse Automobile Association (AA) zorgde voor de officiële jurering en EV-ondersteuningsdiensten voor de recordpoging. “We zijn verheugd dat we deze ongelooflijke prestatie konden ondersteunen met ons deskundige Patrouilles en back-up team”, zegt Edmund King OBE, voorzitter van de AA. “De bestuurders, de Ford Mustang Mach-E, Bridgestone en Webfleet, hebben hun gezamenlijke expertise gebruikt om te bewijzen dat EV’s veel verder kunnen gaan dan mensen denken. Dergelijke inspanningen zijn belangrijk om aan te tonen dat elektrische voertuigen een belangrijk deel kunnen uitmaken van de toekomstige transportmix.“