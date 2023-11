​Fleetmanagement 2.0: hoe digitalisering efficiënt wordt ingezet bij wagenparkbeheer

Wagenparkbeheer en bedrijfsvoertuigen efficiënt inzetten blijft een continue uitdaging. Gebruikmaken van de juiste software, aangevuld met andere slimme oplossingen, helpt om de veiligheid te vergroten en de productiviteit te verbeteren. Webfleet, expert in cloudbased software voor fleetmanagement, is dagelijks bezig met het optimaliseren hiervan voor hun klanten. Ze lieten een onderzoek uitvoeren onder meer dan 1000 Europese chauffeurs van bestelwagens. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van hen behoefte heeft aan meer digitale oplossingen om veiliger te rijden, files te vermijden en prestaties te verbeteren. Precies de onderwerpen waarmee Webfleet zich bezighoudt, waarvoor software wordt ontworpen en continu aangepast. Wij spraken met Lucas Avink, eindverantwoordelijke voor de salesorganisatie van het bedrijf in de Benelux. Hij vertelt onder andere over de achtergrond van het onderzoek, de invloed die digitale toepassingen hebben op rijgedrag en mogelijke oplossingen voor bedrijven die hun wagenparkbeheer verder willen professionaliseren.

Digitalisering als oplossing voor efficiënter fleetmanagement

De laatste jaren hebben ontwikkelingen rondom digitalisering en AI voor automotive een enorme vlucht genomen. Daardoor ontstaan steeds meer en slimmere oplossingen voor efficiënt en veilig weggebruik. Dat is met name interessant voor bedrijven die een (middel)groot wagenpark beheren en te maken hebben met strakke planningen. Allerlei aanpassingen kunnen voor hen een enorm verschil maken.

Lucas Avink vertelt: “Wij zien efficiënt fleetmanagement als veel meer dan het inplannen van (bestel)auto’s om van a naar b te komen. Onze software richt zich, naast het zoeken naar de beste route op een bepaald moment, op kostenefficiëntie in het algemeen, het verlagen van het brandstofverbruik en onderhoudskosten, sustainability en het rijgedrag van de chauffeur.” Het inzetten van de juiste assets heeft bovendien een positieve uitwerking op de verkeersveiligheid. Uit het onderzoek dat Webfleet liet uitvoeren onder bestelwagenchauffeurs, blijkt dat zij de veiligheid op de weg, verkeersopstoppingen en de infrastructuur van wegen als hun grootste uitdagingen zien tijdens het werk. Slechts één derde van hen gaf aan reeds gebruik te maken van digitale oplossingen die deze uitdagingen gemakkelijker maken. Daar is nog veel winst te behalen.

Het beïnvloeden van rijgedrag

Veel chauffeurs van bestelwagens werken onder grote druk. Dit betekent dat iedere aanpassing of tegenvaller (zoals drukte op de weg), effect heeft op het afwerken van de routes en op het rijgedrag van chauffeurs zelf. Op welke manier kunnen digitale oplossingen hieraan bijdragen? Lucas: “Hoe efficiënter de routes zijn, hoe minder tijd je logischerwijs kwijt bent om van a naar b te komen. Daardoor zit je als chauffeur bovendien minder gestrest achter het stuur, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Uitstekende, actuele en gebruiksvriendelijke navigatiesoftware is essentieel. Hoe slimmer navigatiesoftware is, hoe meer tijd de berijder overhoudt om rustig van de ene naar de andere afspraak te komen. Ook het afwerken van de levering ter plaatse moet zo slim mogelijk worden ingericht. Een paar minuten tijdswinst per klant kan op een gemiddelde werkdag al snel een uur extra opleveren. Alle aspecten waar tijdswinst te behalen valt, dragen bij aan het verlagen van de werkdruk en daarbij de veiligheid op de weg.”