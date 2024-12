De DS N°8 is het begin van een nieuw tijdperk voor DS Automobiles, het luxemerk binnen de Stellantis-groep. Waar DS eerder al indruk maakte met de DS 3, DS 4, DS 7 en DS 9, luidt de volledig elektrische DS N°8 wat dat betreft een nieuw tijdperk in. Met de N°8 wil DS een stap zetten naar compromisloze, duurzame mobiliteit zonder de waarden van comfort, elegantie en de Franse “Art of Travel” (onze favoriet) los te laten.

Nieuwe naam, nieuwe symboliek

De naam ‘N°8’ komt van het Franse woord voor nummer (numéro) en is vormgegeven met een ° (option-shift-8) die doet denken aan een diamanten punt. Deze subtiele verwijzing naar het DS-DNA sluit aan bij de merkfilosofie. Het cijfer 8, dat nog niet eerder door DS Automobiles is gebruikt, moet associaties met balans, sereniteit en een oneindige stroom van inspiratie oproepen. Het klinkt als proza maar het teken is voor het internet knap lastig waardoor deze prachtige DS ook zomaar als DS 8 door het leven kan gaan.