Drones als telraam bij Tesla in Berlijn

Tesla staat te boek als een bedrijf waar innovatie en vernieuwing welig teert. Het volgende voorbeeld in de rij van bijzondere innovaties is de introductie van twee drones die in de Gigafactory van de EV-fabrikant in Berlijn ingezet worden voor telwerkzaamheden. De drones, genoemd naar twee ‘collegae’ die op Mars rondvliegen (of gevlogen hebben) – Pathfinder en Opportunity, zijn afkomstig van doks.innovation, een Duitse fabrikant.

Drones tellen sneller

De twee drones vliegen autonoom door de magazijnen van de Gigafactory Berlin en hebben als taak de inventaris van onderdelen en andere spullen die daar liggen op te maken. Volgens Tesla kan elke drone per dag maximaal 12.000 pallets tellen. Ik weet niet hoe snel een mens die daarvoor getraind is, kan tellen, maar ik gok dat de twee drones dat een stuk sneller, en waarschijnlijk ook nauwkeuriger, doen.

Hoe dan ook, de inzet van de drones moet ervoor zorgen dat Tesla precies weet wat er in de fabriek aan voorraad aanwezig is, zodat men sneller en effectiever kan inspelen op eventuele voorraadverschillen, maar ook op wisselende levertijden, productie en andere (externe) factoren. Door gebruik te maken van de drones kunnen de gegevens realtime verwerkt worden.

Volgende stap naar een volautomatische fabriek

Het is geen geheim dat Elon Musk van robots en automatisering houdt. Niet omdat hij niet van mensen, of personeel, houdt – althans dat mogen we toch hopen – maar omdat hij streeft naar een volautomatisch opererende fabriek en productieproces. Dat wilde Elon al bewerkstelligen met de productie van de Model 3, jaren geleden. Echter, toen bleek de implementatie van alle daarvoor benodigde technologie nog te complex. Tsja, we weten allemaal dat dát in deze wereld slechts een kwestie van tijd is.

Het is dus niet de vraag óf Tesla’s uiteindelijk in een volledig geautomatiseerde omgeving, met minimale inzet van menskracht, geproduceerd gaan worden, maar wanneer. Zien we straks een productielijn waar werkzaamheden waarvan we nu nog denken dat daar échte mensen voor nodig zijn, uitgevoerd worden door de humanoïde Tesla Optimus Bot? Voorlopig staat die nog in zijn kinderschoenen, maar ook dat zal een kwestie van tijd zijn.