Dodge Charger Daytona: dit is wat de elektrische muscle car kost

Amerikanen houden ervan. Hoewel ze op de Nederlandse weg misschien wat veel zijn, zijn er ook veel Nederlanders die omkijken als er een langsrijdt: de muscle car. De Chevrolet Camaro, de Ford Mustang en de Dodge Charger bijvoorbeeld.

Die diepe bass die de motor voortbrengt, die mis je waarschijnlijk een van de eerste elektrische muscle cars ooit, maar dan heb je wel een veel zuiniger alternatief met hetzelfde indrukwekkende uiterlijk. We hebben het over de Dodge Charger Daytona en de e-bolide heeft nu een prijskaartje gekregen. Dit betaal je ervoor.

Dodge Charger Daytona

Althans: dit betaal je er niet voor in Nederland. De originele Dodge Charger is bijvoorbeeld nooit officieel in Nederland leverbaar geweest en komt alleen binnen via grijze import. Dat komt vooral door de grote uitstoot die ze voortbrengen. Voor een Ford Mustang betaal je 75.000 euro bpm. Maar nu Dodge Charger elektrisch wordt, biedt dat perspectieven. Dodge weet nog niet of het deze elektrische auto wel naar ons land haalt, maar het is in ieder geval meer een optie dan het ooit was.

Het prijskaartje dan. Er werd verwacht dat de auto omgerekend 50.000 euro zou kosten en dat klopt ook wel enigszins. De Daytona kost voor het tweedeursmodel 59.595 dollar en voor het de krachtigere Scat Pack 73.190 dollar, maar daarmee ben je wel in 3,3 seconden bij de 100 kilometer per uur.

Vandaag kondigt Dodge meer aan over de nieuwe bolide.