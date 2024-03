​De elektrische muscle car arriveert: Dodge Charger Daytona EV

Als er een autotype is dat wel als laatst geassocieerd wordt met elektrisch rijden, dan is het wel een muscle car. Die moeten grommen en veel power hebben. Nu kunnen elektrische auto’s ook heel veel power hebben, dat is al meer dan eens bewezen, maar dat geluid van een muscle car weten ze niet voort te brengen in diezelfde mate. Maar toch, als we zo naar de Dodge Charger Daytona EV kijken, dan vergeten we dat al gauw: een heel gave elektrische muscle car.



Natuurlijk zijn er ook afbeeldingen van deze auto in het oranje, want dat is immers wat veel mensen denken als ze een Charger zien: de General Lee uit The Dukes of Hazzard. Toen nog met een ronkende V8, maar dat kan ook anders, zo blijkt.