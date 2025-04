De Lotus Eletre en Emeya krijgen een vernieuwde line-up

For The Drivers

Hoewel er veel veranderd en verbeterd is, is er aan de prestaties van de Lotus Eletre en Emeya niets gewijzigd. Daardoor blijven de twee modellen de maatstaf in hun respectievelijke segmenten. Als ‘600’ beschikken beide modellen over een 450 kW (612 pk) sterke, volledig elektrische dual-motor aandrijflijn met standaard vierwielaandrijving. De Emeya 600 GT sprint bijvoorbeeld in slechts 4,15 seconden van 0 naar 100 km/h (Eletre 600: 4,5 seconden) en hij heeft een topsnelheid van 250 km/u (Eletre: 256 km/u).

Maar het kan altijd sneller, zo laten de nieuwe Eletre en Emeya ‘900’ duidelijk zien. Beide modellen beschikken over een dual-motor aandrijflijn met 675 kW (918 pk). Hiermee accelereert de Emeya 900 vanuit stillstand in 2,78 seconden naar 100 km/u (Eletre 900: 2,95 seconden), de topsnelheid bedraagt 256 km/u (Eletre 900: 265 km/u).

Niet minder indrukwekkend zijn de actieradius en laadprestaties waarmee de Eletre en Emeya tot de meest toonaangevende modellen in hun respectievelijke segmenten gerekend kunnen worden. Met een maximaal WLTP-rijbereik van 610 km voor de Emeya (Eletre: 600 km WLTP) zijn de auto’s bij uitstek geschikt voor lange elektrische roadtrips. Ook tijdens een laadstop leveren de Eletre en Emeya. Dankzij de 800V batterijtechnologie met Advanced Lotus Hyper Charging kan de Emeya in circa 14 minuten (onder ideale omstandigheden) worden opgeladen van 10%-80%. Voor de Eletre geldt een laadtijd van 20 minuten onder dezelfde omstandigheden.

Eletre en Emeya: two of a kind

Net als elke andere Lotus, zijn de Eletre – als pure elektrische performance-SUV – en de Emeya – een pure elektrische hyper-GT – op de allereerste plaats gebouwd zijn ‘For The Drivers’. Het DNA van de auto’s is 100% Lotus, hun rijgedrag, stuureigenschappen en aero-performance zijn toonaangevend. Met hun slanke design, krachtige elektromotoren en luxe interieur vormen de Eletre en Emeya de maatstaf in de wereld van elektrische voertuigen.

Uniek voor de Eletre en Emeya is de ‘porositeit’ van het design – een aerodynamisch principe waarbij de lucht niet alleen onder, over en om het voertuig stroomt, maar er ook doorheen. Porositeit heeft aan de wieg gestaan van de Lotus Evija, vormt een integrale eigenschap van de Emira en vormde voor zowel de Eletre als voor de Emeya een rijke bron van inspiratie

Interieurs van hoogstaande kwaliteit, voorzien van luxe materialen en tastbare oppervlakken, met een perfecte pasvorm en afwerking, die zijn uitgevoerd met configureerbare sfeerverlichting, een intelligente cockpit, intuïtieve infotainmentfuncties en geventileerde stoelen met massagefunctie, dragen bij aan de comfortabele, premium rijbeleving.

De Lotus Eletre en Emeya 600 en 900 zijn per direct te bestellen en worden deze zomer in de showroom verwacht. De opnieuw samengestelde uitrustingsniveaus hebben geleid tot een herziene prijsstelling. Voor de Eletre beginnen de prijzen bij € 103.795, de vanafprijs van de Emeya 600 GT is € 111.995. Gedetailleerde specificities en prijsinformatie van de vernieuwde Eletre en Emeya is te vinden op de website van Lotus.