CES 2023: AFEELA, het EV-merk van Honda en Sony

In de lente van 2022 maakten Honda en Sony bekend dat de auto- en gadget fabrikant samen een nieuw automerk, uiteraard voor elektrische bolides, opgericht hadden. Enkele maanden later lieten de twee merken weten dat de eerste EV’s die uit deze samenwerking voort gaan komen, begin 2026 in de Amerikaanse showrooms te zien zullen zijn. Op de CES zijn nu de naam van het nieuwe automerk en het eerste prototype onthuld. Bereid je maar voor, ergens in de tweede helft van 2026 op AFEELA van Sony Honda Mobility (SHM).

Naam met gevoel

SHM heeft gekozen voor een naam met gevoel. Dat wil zeggen, FEEL (voelen) staat letterlijk centraal in de naam. AFEELA drukt volgens de fabrikant een interactieve relatie uit waarbij mensen mobiliteit ‘voelen’ als een intelligente entiteit, en mobiliteit de mens en samenleving ‘voelt’ met behulp van sensor- en netwerk-IT-technologieën. Vergezocht? Een beetje wel, als je het mij vraagt. In ieder geval een naam die, zeker met deze uitleg, bij potentiële klanten in de showroom de wenkbrauwen doet fronsen.

Het uiterlijk van de eerste AFEELA ziet er niet heel erg vernieuwend uit. Een beetje gevoelloos als je het mij vraagt. Technisch gezien beloven Honda en Sony wel de nodige innovaties. Om te beginnen krijgt deze EV straks een ‘media bar’ aan de buitenkant. Daarmee kan, zo stelt SHM, intelligente mobiliteit zich met behulp van licht uiten naar omringende mensen, waardoor interactieve communicatie tussen mobiliteit en mensen mogelijk wordt. Klinkt een beetje zoals de lak van de deze week ook onthulde Volkswagen ID.7 die van kleur kan veranderen.