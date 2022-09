België heft verbod op cruise control op

Wie wel eens door België rijdt, heeft het vreemde verbodsbord voor het gebruik van cruise control misschien wel eens gezien. En ja, het betekent inderdaad dat je na het passeren van dat bord de cruise control moet uitzetten. De Belgische verkeersminister heeft deze week bekendgemaakt dat het verbod, en daarmee dus ook dit voor België unieke verkeersbord, opgeheven wordt.

Minder kop-staart botsingen

Het verbod gold met name op wegvakken waar wegwerkzaamheden uitgevoerd werden en op sommige plekken waar het verkeer regelmatig last had van opstoppingen door drukte. De bedoeling van het cruise control verbod was de kans op aanrijdingen door achteropkomend verkeer te beperken.

Het zou niet voor het eerst zijn dat de ‘laatste’ auto in een file door een onoplettende medeweggebruiker die lekker met 80 of 100 op de cruise control over het asfalt zoeft, total loss gereden wordt.

Niet te handhaven en (bijna) overbodig

Dat het verbod nu opgeheven wordt kan dus betekenen dat alle Belgen zich netjes aan de regels houden, of dat het verbod geen effect had. Nou, dat betekent het dus niet. Nee, ten eerste heeft de verkeersminister moeten bekennen dat de handhaving van het verbod schier onmogelijk gebleken is. Daarnaast speelt ook de voortschrijdende techniek een rol. Tegenwoordig zijn steeds meer – weliswaar nieuwere – auto’s uitgerust met adaptive cruise control. Die zorgt er ‘zelf’ voor dat de auto afremt als het verkeer dat voor hem ook doet.

Kortom, we kunnen het niet controleren en zijn ingehaald door de techniek. Het verbod op het gebruik van cruise control was uniek voor België. In de hele wereld was er, voor zover bekend, geen ander land waar dit verbod bestond.

Er gaan overigens nog altijd, niet alleen in België, af en toe stemmen op voor een algeheel verbod op het gebruik van cruise control. Een discussie die de komende jaren, met de komst van steeds meer ‘zelfrijdende’ rij-assistentie systemen, zomaar eens opnieuw zou kunnen gaan oplaaien. Die systemen, zo bleek ook uit onderzoek van de ‘Amerikaanse ANWB’, zijn nog lang niet klaar voor het grote publiek.