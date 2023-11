Automobilisten in Europa houden zich massaal niet aan de regels

Het is een bijzonder fenomeen. Als je 100 automobilisten vraagt of ze een goede chauffeur zijn, dan zal minstens 95 procent die vraag met een volmondig JA beantwoorden. Maar het leeuwendeel van de automobilisten is er ook van overtuigd dat ze op de weg nogal wat ‘piraten’ of automobilisten en andere verkeersdeelnemers zien die ‘niet kunnen rijden’. Het Franse Vinci Autoroutes, bekend van de tolwegen en parkeergarages, heeft binnen Europa onderzoek gedaan naar het gedrag van automobilisten op de weg. Voor het onderzoek werden meer dan 12.000 Europeanen bevraagd. En de resultaten komen op z’n zachtst gezegd niet overeen met het zelfvertrouwen dat de gemiddelde automobilist uitstraalt.

Twee derde gebruikt smartphone tijdens het rijden

Een van de gevaarlijkste handelingen die je achter het stuur van een auto kunt uitvoeren is al jaren het niet handsfree bellen. Uit het onderzoek blijkt dat nog altijd twee derde van de Europese automobilisten aangeven dat ze tijdens het rijden soms de telefoon gebruiken. Het wil maar niet lukken om hen te overtuigen de smartphone weg te leggen tijdens het rijden. Gelukkig wordt wel volop gewerkt aan het verhogen van de pakkans.

Een andere gevaarlijk of irritatie opwekkend gedrag waar veel automobilisten zich schuldig aan maken zijn het ‘vergeten’ of simpelweg niet gebruiken van richtingaanwijzers (>50%).

'Ik rij voorbeeldig, maar zie wel andere wegpiraten'

Dat we vooral vinden dat andere weggebruikers zich niet aan de regels houden of ‘wegpiratengedrag’ vertonen, wordt ook bevestigd. Maar liefst meer dan 90 procent van de Europeanen vindt dat. Het heeft wel wat weg van een oude reclame waarin een ouder koppel al rijdend op de radio hoort dat op de weg waar zij rijden een mega file staat. 'Wat gek, ik zie geen file' zegt de chauffeur. Vervolgens zoomt de camera uit en zie je achter het langzaam rijdende koppel een kilometerslange rij met auto's.

Uiteraard, online duiken vaak filmpjes op van wegpiraten en andere, laten we zeggen, minder goede weggebruikers, maar dat gedrag is natuurlijk niet voorbehouden aan minder dan tien procent van alle Europese weggebruikers.

Helaas is de pakkans voor de echte wegpiraten, niet alleen in Nederland, nog relatief klein. Voorbeelden zoals in onderstaand bericht, waarbij een trouwstoet minutenlang alle verkeersregels aan hun laars lapten en voor tientallen gevaarlijke situaties zorgden, zijn gelukkig nog een uitzondering. Meestal gaat het om individuele automobilisten die zich als een hork gedragen. Overigens werden de trouwstoet wegpiraten wel degelijk van de weg gehaald door de lokale Hermandad.