Pakkans smartphone gebruik achter stuur gaat omhoog

Je kunt niet vroeg genoeg gewaarschuwd worden als het gaat om nieuwe ‘foefjes’ die de hermandad inzet om verkeersovertreders te pakken. Flitspalen zijn een noodzakelijk kwaad. En ja, ook ik erger me wezenloos als er weer eens CJIB post op de deurmat valt. Vooral die overtredingen van 5 of 6 kilometer zijn irritant. Dat zijn van die snelheden waarbij je helemaal niet doorhebt dat je te hard rijdt.

Met het gebruik van smartphones achter het stuur is dat natuurlijk anders. Daar is de gevaarzetting een stuk groter en, net als bij alcohol in het verkeer, zijn forse boetes meer dan terecht. Ja, in Nederland is het boetebedrag misschien exorbitant (te) hoog, maar dat is geen nieuws.

Slimme flitspaal ziet je telefoon

Wat wel nieuws is, zijn de nieuwe slimme flitspalen die je vanaf volgend jaar langs de Nederlandse wegen kunt tegenkomen. Die kunnen, met behulp van slimme software (AI) namelijk letterlijk zien of een automobilist achter het stuur een telefoon of ander elektronisch apparaat in zijn of haar handen heeft. Daarmee wordt de pakkans van ‘appende’ en ‘hands-on’ bellende bestuurders volgens het OM en de Politie een stuk groter. Tot wel 95 procent, zo bleek uit een proef met de slimme flitspalen die in 2021 gehouden werd.

Tot nu toe was de pakkans voor appende en bellende automobilisten amper meetbaar. Er werden wel eens controles gehouden, maar niet heel erg structureel. De huidige flispalen kunnen een bellende of appende bestuurder niet ‘zien’. De politie heeft wel speciale flitscamera’s hiervoor, maar die moeten handmatig bediend worden. Daarnaast is de afgelopen jaren ook al diverse keren getest met controles vanuit een rijdende, geblindeerde, touringcar. Door de hoge zitpositie van de agenten konden ze zo mooi in elke auto die voorbijreed zien of de bestuurder in kwestie aan het bellen of appen was. Maar ook dat waren dus incidentele controles met een relatief kleine pakkans. De slimme flitspalen moeten daar dus verandering in gaan brengen.