​Jongeren zijn meer gestrest en afgeleid tijdens het rijden

Langzaam maar zeker wordt het weer steeds drukker op de wegen in ons land. Met het vervallen van de 1,5 meter-regel mogen we eindelijk weer naar ons werk toe. Toch brengt dit voor veel mensen ook problemen met zich mee. Zo hebben veel mensen de afgelopen anderhalf jaar aanzienlijk minder vaak in een auto gereden dan voor de coronapandemie. Vooral jongeren lijken hier nu hinder van te ondervinden. Uit onderzoek van Interpolis en Motivaction onder ruim 2.000 Nederlanders blijkt namelijk dat jongeren meer gestrest zijn in het verkeer. Bovendien worden zij sneller afgeleid tijdens het rijden. Geen positieve ontwikkeling als je het ons vraagt, want de kans op gevaarlijke situaties en ongelukken neemt hierdoor toe.

Verkeer is nu gevaarlijker dan voor de pandemie



Van de deelnemers aan het onderzoek van autoverzekeraar Interpolis geeft een derde deel aan het verkeer onveiliger te vinden dan voor de coronapandemie. Doordat mensen zich de afgelopen periode minder op de weg begaven, geeft 10% aan inmiddels minder handig te zijn in het verkeer. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat dit percentage onder jongeren aanzienlijk hoger ligt, namelijk op 26%.

Jongeren vinden zichzelf niet alleen minder handig in het verkeer, maar voelen zich ook een stuk gestrester wanneer zij achter het stuur zitten. Dit komt vooral doordat het weer drukker wordt op de weg. Van de deelnemende jongeren aan het onderzoek geeft 42% bovendien aan een opgejaagd gevoel te ervaren wanneer zij deelnemen aan het verkeer. Daarnaast ervaart 35% van de jongeren stress wanneer zij achter het stuur plaatsnemen.

Jongeren rijden ook harder



Het stressgehalte en het opgejaagde gevoel zorgen ervoor dat jongeren zich agressiever gaan gedragen in het verkeer. Zo wijst het onderzoek van Interpolis en Motivaction uit dat 33% van de jongeren harder is gaan rijden dan voor de coronapandemie. “We weten dat de jongste bestuurders 10 keer meer kans hebben op een ongeluk dan andere weggebruikers”, zegt Chantal Vergouw, directievoorzitter bij Interpolis. “Dat zij juist sneller zijn gaan rijden is zorgelijk. Enige mate van zelfoverschatting zien we nogal eens bij deze bestuurders. Belangrijk is dus dat jongeren goed op hun snelheid en op andere weggebruikers letten als de verkeersintensiteit de komende maanden gaat toenemen.”

Manieren om afleiding tijdens het rijden te voorkomen



De snelheid waarmee veel jongeren rijden, is iets om ons zorgen over te maken. Hoge snelheden vergroten immers de kans op ongelukken. Toch is de snelheid niet het enige zorgenkindje. Afleiding is vandaag de dag namelijk ook een van de meest voorkomende oorzaken van een aanrijding. Veel jongeren kijken bijvoorbeeld op hun smartphone tijdens het rijden. Sommige jongeren videobellen zelfs terwijl ze aan het rijden zijn. Gelukkig zijn er manieren om afleiding tijdens het rijden tot een minimum te beperken. Wij zetten er hier 3 voor je op een rijtje.

1) Installeer een app op jouw smartphone

De beste manier om afleiding in het verkeer te voorkomen, is door een veilig rijden app te installeren op jouw smartphone. De AutoModus-app is hier een voorbeeld van. Deze app helpt automobilisten, motorrijders en scooterbestuurders om mobielvrij te rijden.

2) Laat anderen weten dat je onderweg bent



Om te voorkomen dat anderen jou storen tijdens het rijden, licht je hen in voordat je vertrekt. Laat collega’s, familieleden en/of vrienden weten dat je zo wegrijdt, zodat zij je niet storen tijdens jouw rit.

3) Berg je telefoon op



Wil je voorkomen dat je jouw telefoon pakt tijdens het rijden? Leg hem dan op een plek neer waar je niet bij kunt. Stop jouw smartphone bijvoorbeeld in een tas en leg deze in de kofferbak of op de achterbank.

[Fotocredits - blachkovsky © Adobe Stock]