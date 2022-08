Auto inruilen voor een e-bike? Frankrijk geeft je 4.000 euro

Is het nou echt nodig, met de auto naar je werk gaan? En passen je boodschappen ook niet in een leuke fietsmand in plaats van de kofferbak? In Frankrijk wil de overheid zo graag dat mensen de auto laten staan, dat het komt met een flinke subsidie voor eenieder die zijn bolide verruilt voor de e-bike: 4.000 euro maar liefst.

Auto op gas Wat heb je ervoor nodig? Een auto die op gas rijdt en een woning in een lage-inkomenshuishouden binnen een lage-emissiezone. Als je die auto inruilt en voortaan de e-bike neemt, dan heeft de Franse overheid daar maximaal 4.000 euro voor over (en daar kun je toch twee tot drie zeer mooie e-bikes van kopen). Sterker nog, je mag ook kiezen voor een gewone fiets, wat natuurlijk een nog gezonder alternatief is (en bovendien goedkoper). Frankrijk is dit initiatief gestart om én beter om te gaan met de natuur, én zijn volk te motiveren voor een bewuste levensstijl te kiezen. Echter is er ook nog een derde argument: de Franse politiek wil graag dat het land zich qua fietsgedrag beter kan meten met bijvoorbeeld Nederland. De Franse president Macron en zijn overheid trekken 250 miljoen euro uit om Parijs volledig te ‘befietsen’ te maken. Net als de wielrenners van de tour de France straks dus nog fanatieker over de Champs Élysées.

E-bike versus auto Veel Nederlanders verruilen hun fiets de laatste tijd voor een e-bike. Eigenlijk helemaal niet zo’n goede ontwikkeling: waar namelijk ‘gewoon’ gefietst wordt leidt het volk aanzienlijk minder aan obesitas. Bovendien is gewoon fietsen ook aanzienlijk beter voor de vermindering van co2-uitstoot. In Nature schrijven onderzoekers dat wanneer iedereen ter wereld zoveel zou fietsen als we in Nederland doen (gemiddeld 2,6 kilometer per dag), er 700 miljoen ton minder co2-uitstoot zou zijn. Een goed streven, want dat is 20 procent van de huidige uitstoot die personenauto’s veroorzaken. Echter ga je in de Verenigde Staten puur door de afstand niet zo snel fietsen en in de Sahara gaat het toch ook wat moeilijker, net als in het bergachtige en vaak ijskoude (en gladde) Scandinavië. Bovendien heeft een e-bike natuurlijk een heel ander effect: immers worden die gebruikt in combinatie met elektriciteit die vaak op manieren is gewonnen die de co2-cijfers juist laten groeien.

Lekker fietsen Vergelijk je het echter met de auto pakken, dan is dat Franse idee helemaal zo slecht nog niet. Frankrijk wil overigens dat 9 procent van het land de overstap van auto naar fiets maakt in voor 2024: nu is dat 3 procent. Nederland? Dat heeft een mooie 27 procent fietsers en dat is een unicum. Waarschijnlijk blijft dat ook zo: immers is geen land zo plat als dat van ons, wat het een ideaal fietsland maakt. Alleen jammer van die constante tegenwind.