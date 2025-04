Audi Sport zet legendarische Le Mans- en DTM-auto’s te koop

Audi Sport slaat een nieuwe weg in. Voor het eerst in de historie zijn rijdbare exemplaren van LMP1- en DTM-auto’s uit de vroegere fabrieks-raceprogramma’s te koop. Het nieuw opgerichte ‘Audi Sport racing legends’ projectteam bouwt deze raceklassiekers met expertise van Audi Sport opnieuw op voor een selecte groep verzamelaars. De eerste raceauto wordt halverwege dit jaar al aan zijn nieuwe eigenaar overhandigd.

Originele Le Mans- of DTM-racewagen

Audi Sport laat dromen uitkomen: liefhebbers van succesvolle fabrieks-raceauto’s uit vervlogen tijden kunnen nu unieke wensen in vervulling laten gaan. Niet alleen worden ze eigenaar van een iconische, originele Le Mans- of DTM-racewagen van Audi, ook gaan ze deel uitmaken van één van de meest succesvolle autosporttijdperken van Audi Sport. “We bouwen deze chassis’ met behulp van gereviseerde onderdelen uit die tijd volgens strenge normen en in-house kennis opnieuw op tot rijdende raceauto’s”, aldus Rolf Michl, Managing Director van Audi Sport GmbH. “In sommige gevallen zijn zelfs de engineers uit die tijd betrokken bij de huidige projecten. De Audi R18 e-tron quattro en de RS 5 DTM – beide goed voor overwinningen op Le Mans respectievelijk kampioenschapstitels in de DTM – zijn twee van de snelste racewagens die we ooit hebben gebouwd. Kopers van deze racers worden onderdeel van een selecte kring, profiteren van onze autosportkennis en krijgen uitgebreide ondersteuning.”

RS 5 DTM & Audi R18 e-tron quattro

Potentiële klanten konden op 2 april in Neuburg an der Donau de eerste twee auto’s bekijken. Tijdens een evenement voor geselecteerde autosportkenners presenteerde Audi Sport twee racewagens uit roemrijke tijden: chassis 107 van de RS 5 DTM en chassis 207 van de Audi R18 e-tron quattro. Met dit chassis van de R18 scoorden Romain Dumas/Loïc Duval/Marc Gené in 2012 op Spa-Francorchamps de eerste zege van de nieuw ontwikkelde RP2-generatie in het FIA World Endurance Championship (WEC). Deze specifieke DTM-auto won in 2015 met Timo Scheider aan het stuur de DTM-finale op Hockenheim.