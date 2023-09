Aston Martin Valhalla wordt een hemels racemonster

Aston Martin is tegenwoordig vooral bekend vanwege haar Formule 1 team. Maar dat is niet waar het merk oorspronkelijk bekend mee werd. Dat was Bond… James, Bond. In heel wat films reed de schier onverslaanbare geheimagent namelijk in een Aston Martin, van de DB5 in Goldfinger, met een van de meest iconische achtervolgingen, via de V12 Vanquish in Die Another Day, tot en met de speciaal voor 007 gemaakte DB10 in Spectre. En dan vergeven we James zijn uitstapjes naar Lotus en BMW.

Aston Martin Valhalla

Om de link met de Formule 1 nog iets meer te duiden, werkt Aston Martin momenteel aan een heus hemels racemonster. Die zullen we, waarschijnlijk niet in een James Bond film gaan zien – maar zeg nooit, nooit. De Aston Martin Valhalla wordt niet alleen een auto met F1-kwaliteiten, zoals meer dan 1000 pk, het is ook de eerste Aston Martin met een middenmotor. Ja, een ‘ouderwetse’ verbrandingsmotor, dus de kans is groot dat dit meteen ook (een van) de laatste Aston Martins met deze specs zal zijn. Het goede nieuws is wel dat de Valhalla een hybrid is. Hij heeft naast de ronkende achterwiel aangedreven V8 ook een dual elektromotor op de vooras, die samen dus voor 1012pk vermogen zorgen.

Enfin, in totaal worden er van de Aston Martin Valhalla maar 999 gebouwd. Eentje kopen, nog los van het prijskaartje dat ongetwijfeld exorbitant hoog zal zijn, zit er voor 99,9999% van ons stervelingen niet in. De prijs is overigens nog niet bekendgemaakt, maar ik durf bovenstaande stelling wel aan.