​Amazon wil 10.000 elektrische bestelbusjes in Europa hebben

Amazon investeert 1 miljard euro in elektrische bestelbusjes. Het is de bedoeling dat daarmee uiteindelijk in 2025 10.000 elektrische bestelbusjes rondrijden. Het zijn busjes afkomstig van Rivian en ze zien er erg grappig uit.

Amazon in Europa "Ons transportnetwerk is een van de meest uitdagende onderdelen van ons bedrijf om koolstofvrij te maken. Om koolstofneutraal te worden zal een aanzienlijke en langdurige investering nodig zijn", zegt Andy Jassy, CEO van Amazon. "Het inzetten van duizenden elektrische bestelwagens, vrachtwagens voor lange afstanden en fietsen zal ons helpen verder af te stappen van traditionele fossiele brandstoffen en hopelijk de transport- en auto-industrie in Europa en de rest van de wereld aanmoedigen om te blijven innoveren.” Amazon is geen vreemde van het uitproberen van nieuwe manieren om pakketjes op de juiste plek te krijgen: zo heeft het ook al geëxperimenteerd met bezorgrobots en drones. Het kondigt nu ook aan dat er micro mobility centra komen in Europese steden, waarvandaan bezorgers met de fiets of te voet pakketten rondbrengen. Die centra zijn er nu ook al, maar dat moeten er meer worden. Dat scheelt zeker in drukke stadscentra een heleboel drukte op de weg.

Rivian-bestelbusjes De reden dat het nu voor Rivian kiest, is omdat het erg in de elektrische technologie van het bedrijf gelooft. Amazon voor 18 procent van de aandelen van het bedrijf in handen. Bovendien weet het dat ze werken: het kocht eerder ook al 100.000 elektrische bestelbusjes bij die leverancier. Drieduizend van die bestelbusjes rijden rond in Europa, waaronder ook in Nederland. Om al die busjes te kunnen laten rijden, wil Amazon meer elektrische laadpalen plaatsen. Het is de bedoeling dat er duizenden oplaadpunten voor de infrastructuur van Amazon komen. Het is onduidelijk of die exclusief voor gebruik van Amazon zullen zijn, of dat andere mensen hun elektrische auto’s er bijvoorbeeld ook kunnen opladen.

Elektrische vrachtwagens Naast elektrische bestelbusjes wil Amazon ook elektrische vrachtwagens in gaan zetten om de vele pakketjes van het winkelplatform te vervoeren. Het wil 1.500 elektrische vrachtwagens gaan inzetten in Europa. Die komen niet van Rivian, het zou naar verluid Volvo zijn. Voor die vrachtwagens komen er extra snelladers, om de vrachtwagens in 2 uur op te kunnen laden.