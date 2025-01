AI zorgt voor betere prestaties van DS Automobiles in Formule E

Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een steeds belangrijkere rol in uiteenlopende sectoren, ook in de autosport. DS Performance – de autosportafdeling van DS Automobiles die het Franse merk vertegenwoordigt in het ABB FIA Formula E World Championship – beschikt over een team van ingenieurs gespecialiseerd in AI. Deze experts optimaliseren de prestaties van de elektromotoren in de Formule E-auto’s met behulp van modellen die fysieke waarden in real-time kunnen inschatten. Deze zogenaamde ‘virtuele sensoren’ maken deel uit van het onboard-systeem in de Formule E-auto van DS Automobiles.

AI speelt een essentiële rol

De cruciale informatie die met behulp van AI wordt verzameld, vult de gegevens aan van fysieke sensoren voor de versnelling, stuurhoek, bandenspanning en wielrotatie. Hierdoor kunnen de dynamische eigenschappen van de auto direct worden geanalyseerd. AI speelt een essentiële rol in de strategie van het team en helpt het racemanagement te verbeteren. In het bijzonder bij de analyse van batterijdata, een bepalende factor voor prestaties in de Formule E.

Behalve het gebruik in de auto zelf, maakt kunstmatige intelligentie het ook mogelijk om gegevens uit andere bronnen te verwerken (zoals de weergave van de resterende energie op het tv-scherm tijdens een race). Deze data wordt gebruiksklaar gepresenteerd aan de ingenieurs van het team.

AI is al jaren een integraal onderdeel van onderzoek, ontwikkeling en engineering in de autosport. Ook de ingenieurs van DS Performance maken hier maximaal gebruik van. Dankzij innovatieve technologieën blijven zij grenzen verleggen en versterken zij hun arsenaal aan hulpmiddelen.

DS Performance

Met twee dubbele kampioenstitels, 51 podiumplekken en vijftien overwinningen heeft DS Performance met zijn technologie altijd voorop gelopen in de Formule E. Door kunstmatige intelligentie te integreren, zet het team de nodige stappen om zijn topprestaties in deze uiterst competitieve, volledig elektrische raceklasse te behouden.

Momenteel is DS Performance in samenwerking met partner PENSKE AUTOSPORT actief in seizoen 11 van het ABB FIA Formula E World Championship. Het team streeft ernaar om het aantal podiumplaatsen verder uit te breiden dankzij de behendigheid en het harde werk van alle teamleden.

Resultaten sinds de deelname van DS Automobiles aan de Formule E: