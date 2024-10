YouTubers boos omdat hun stemmen worden gestolen door AI

MKBHD, die in het echt Marques Brownlee heet, zegt: “Het gebeurt echt. Er zijn echte bedrijven die gewoon een AI-gemaakte rip-off van mijn stem gebruiken om hun product te promoten. En er zijn geen repercussies, behalve dan dat we mensen kunnen laten weten dat dit een naar, stiekem bedrijf is dat enorm laag gaat om een of ander product te verkopen.”

Fake stemmen

Daar haalt hij wel iets interessants aan. Kun je er inderdaad niets aan doen? In principe kun je wel aangeven dat het een soort portretrecht over je stem is dat wordt misbruikt, zoals Scarlett Johansson ook aan de bel trok toen OpenAI een stem voor zijn AI-assistent Sky gebruikte die wel heel bekend klonk. Je zou er waarschijnlijk wel een rechtszaak van kunnen maken en misschien kunnen winnen, maar het probleem is dat het leed dan waarschijnlijk al is geleden. Zo’n advertentie staat dan al een x periode online en mensen hebben het al gezien.

We zien ook in de muziekwereld veel weerstand tegen AI-gegenereerde muziek. Spotify filter het zelfs weg, maar er was ook een brandbrief gestuurd door de muziekindustrie om te laten weten dat het niet oke is dat er overal deepfake Drakes verschijnen. AI kan zo goed stemmen nadoen, dat het bijvoorbeeld ook wordt ingezet door hackers om ouders te bellen van mensen en in de stem van hun kind om geld te vragen. Het is een probleem dat nu nog klein lijkt, maar waarschijnlijk stiekem al veel groter is.