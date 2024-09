What’s Next? The Future with Bill Gates op Netflix is eng

Terwijl we naarstig wachten op het nieuwe seizoen van Black Mirror, lijkt het in de nieuwe serie What’s Next? The Future with Bill Gates alsof er een soort proefballon is opgegooid voor dat nieuwe seizoen. En het enge is: dit is niet geacteerd. Dit is reality.

Bill Gates

Bill Gates heeft een vreemde rol in de technologie. Hij is de man die met geniale plannen kan en computers groot heeft gemaakt, maar hij is ook de man die het internet onderschatte. Hij wil dat duidelijk niet nog een keer doen, dus gaat hij er vol voor met AI. Vorige week had hij al een soort show met Oprah waarin hij er meer over vertelde, en nu heeft hij op Netflix zijn eigen serie waarin hij enerzijds met een soort Jeff Goldblum-achtige onschuldigheid en anderzijds natuurlijk precies van de hoed en de rand wetende instelling op zoek gaat naar meer informatie over de nieuwe wereld.

We hebben het nu vooral over de eerste aflevering, die dus in AI duikt, we zullen niet meteen alles spoilen. De serie laat Bill Gates praten met mensen, waar hij al 100 keer uitvoerig mee heeft gesproken over AI. Hij is er zelfs mee in zee gegaan met zijn Microsoft: OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Een heel vreemde gewaarwording. Het zijn een soort oude vrienden die herinneringen ophalen, maar tegelijkertijd doet Gates alsof die jonge honden daar allemaal dingen verzinnen en hij er als een soort opa maar notie van neemt.

What’s next?

Alleen die Bill Gates, het is een ingewikkelde keuze. Hij is tech royalty en hij weet misschien echt wel het onderste uit de kan te halen, juist omdat hij iedereen kent. Het is alleen zo’n vreemde houding die hij aanneemt, alsof hij een soort opa van de IT is die het nog maar moeilijk kan bijbenen. Maar je weet dat hij echt wel meer weet en dat maakt het zo ongemakkelijk.

Het voelt raar. Het voelt eery, en misschien is dat ook wel een goede representatie van wat AI is. Want deze serie moet je zeker gaan kijken, helemaal als je geïnteresseerd bent in tech of juist niet helemaal altijd snapt wat je ermee aanmoet. Er komen namelijk wel daadwerkelijk dingen aan bod die we in de toekomst kunnen verwachten in de techwereld en waarmee je mogelijk te maken krijgt.

Eery

En daarom waarderen we deze serie ook. Je loopt natuurlijk al snel kans dat je achterloopt als je een serie maakt over technologie en dat heeft Netflix wel aangedurfd. Plus: het heeft allerlei prominente mensen uit de tech verzameld en dat is ook zeker te prijzen. Het is alleen die Bill Gates he? We hoopten dat het zou wennen, maar dat is helaas toch niet helemaal het geval. Maar dat zal uiteindelijk misschien ook voor de tech gelden die af en toe voorbij komt.