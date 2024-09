Podcast maken? AI doet het vanaf je notities

Wil je graag een podcast maken, dan kun je natuurlijk zelf investeren in een dure microfoon en beginnen met babbelen. Maar dan ben je vaak wel snel een kwartier, een half uur of misschien zelfs een uur verder. Wil je tijd winnen? Google introduceert de mogelijkheid om podcasts te genereren met behulp van AI.

Je hoeft er zelf niet eens in te horen te zijn, dus ook als je geen stem hebt of een spraakprobleem, dan kun je nu podcaster worden. Je stem is zelf niet te horen, maar je krijgt twee AI-stemmen die je podcast samen inspreken. Hoe? Op basis van je notities. Google’s vrij experimentele AI-tool NotebookLM helpt je erbij. De notities die je maakt worden veranderd in audiodiscussies en zo wordt het een hele podcast zonder dat je een woord hoeft te zeggen.

Stel je voor dat je een paper maakt voor je opleiding of een onderzoek voor je werk, dan kun je daar voor mensen die liever niet lezen een fijne podcast van laten maken. Terwijl iemand de was opvouwt of klust kan hij of zij luisteren naar wat je allemaal hebt geschreven, zonder dat ze hoeven te lezen. Ook een leuke optie: als iemand je een heel verhaal stuurt gewoon in NotebookLM zetten en er een podcast van laten maken, zonder dat diegene weet dat je geen zin had om te lezen. Het duurt wel een paar minuten om de podcast te genereren, dus houdt daar rekening mee: helemaal omdat luisteren vaak ook langer duurt dan lezen, mocht iemand bijvoorbeeld naarstig op antwoord wachten.

Very impressed with this new NotebookLM feature by Google Labs that turns notes/docs into podcasts

I uploaded this morning's newsletter, and it turned into a two-way podcast between two AI agent hosts

Give it a listen, pretty darn good (sound on 🔈) https://t.co/ovci9DXxOM pic.twitter.com/7CGHHwDxeg

— Rowan Cheung (@rowancheung) September 12, 2024