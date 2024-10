AI wint nu ook nog de Nobelprijs: twee zelfs

Nobelprijs voor Google DeepMind

Er is geen Nobelprijs voor computers, maar als die er was, dan was het nog passender geweest. Google-onderzoekers van DeepMind, Demis Hassabis en John Jumper hebben de prijs in ontvangst genomen voor AlphaFold. David Baker, hoofd van het Institute for Protein Design op de Universiteit van Washington deelt ook mee in de prijs. AlphaFold AI is er om de structuur van menselijke proteïnen te berekenen. Hierdoor is het mogelijk geworden om de structuur van ongeveer alle 200 miljoen proteinen die we kennen te voorspellen. Hiervan droomde de wetenschap al vijftig jaar, stelt het Nobelprijscomité.

Baker wist in 2003 zelfs een proteïne te ontwikkelen die anders is dan alle anderen en blijft nieuwe proteinen ontwikkelen die een grote rol spelen in onder andere vaccinaties, nanomaterialenen, sensoren en farmaceutische producten. Deze twee uitvindingen zorgen voor een grote hoeveelheid nieuwe mogelijkheden en daarom zijn ze de prijs waard. “Werk dat dat normaliter jaren in beslag nam, kost nu een paar minuutjes.”