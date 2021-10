​Deze Nederlanders wonnen ooit een Nobelprijs

We mogen trots zijn, want voor de derde keer ooit wint een Nederlander de Nobelprijs voor economie. De Eindhovense Guido Imbens is de geluksvogel. Hoewel, geluk is het natuurlijk niet, want deze wetenschapsprijs krijg je niet zomaar. Hij deed zeer succesvol onderzoek naar causale verbanden. Bijvoorbeeld de vraag hoeveel horecatenten er moesten sluiten als de overheid geen steun had gegeven. Deze 21 Nederlanders wonnen ook ooit een Nobelprijs.

Geen vrouwelijke Nobelprijswinnaars

Zoals je ziet staan er helemaal geen vrouwen in deze lijst. Niet dat vrouwen geen Nobelprijzen krijgen, maar heel vaak gebeurt het niet. Sinds 1901 zijn er meer dan 600 prijzen uitgereikt aan maar liefst 975 mensen. Het aantal prijzen dat in de handen van een vrouw belandde is maar 59. Hopelijk kunnen we er in de komende jaren ook een Nederlandse vrouw aan toevoegen.

Guido Imbens

Nog even terug naar Guido Imbens, want je zal hem niet snel in Eindhoven op straat tegenkomen. Hij woont namelijk al 35 jaar in de Verenigde Staten. De prijs is 10 miljoen Zweedse kroon en dat is ongeveer 1 miljoen euro. De Nobelprijs wordt sinds 1901 uitgereikt in natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, vrede en economie. Vaak kennen we de mensen die ze winnen helemaal niet, terwijl ze wel iets heel belangrijks hebben gedaan voor onze maatschappij. Goed dus dat ze op deze manier in het zonnetje worden gezet.